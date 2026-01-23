Депутаты предложили повысить стипендию до прожиточного минимума

В Государственной думе предложили повысить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума. Размер выплат может составить не меньше 18,9 тысячи рублей в месяц.

Суть законодательной инициативы

Законопроект предлагает установить минимальный размер государственной академической стипендии для студентов-бюджетников очной формы обучения на уровне не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России. По данным на текущий период, этот показатель превышает 18,9 тысячи рублей.

В пояснительной записке к документу указано, что такая мера позволит сформировать справедливую и предсказуемую систему поддержки обучающихся. Автор инициативы депутат Сергей Миронов также считает необходимым закрепить ежегодную индексацию стипендий.

Обоснование необходимости повышения

Сергей Миронов в беседе с РИА Новости пояснил, что текущий уровень стипендиального обеспечения вынуждает большинство студентов совмещать учебу с работой, причем заработок часто становится приоритетом.

По его словам, это приводит к тому, что многие посвящают учебе время непосредственно перед сессией, что негативно сказывается на качестве знаний. Повышение стипендии до уровня прожиточного минимума, по замыслу авторов, должно улучшить финансовое положение студентов и позволить им больше сосредоточиться на образовательном процессе.

Контекст изменений в стипендиальной системе

Данная законодательная инициатива рассматривается на фоне уже запланированных изменений в системе высшего образования.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу норма об обязательной ежегодной индексации государственных стипендий. Параллельно внедряются цифровые инструменты, такие как электронные студенческие билеты и зачетные книжки, а также пересматриваются правила распределения мест в общежитиях для большей прозрачности.

В настоящее время минимальные размеры академических и социальных стипендий устанавливаются правительственными постановлениями и могут варьироваться в зависимости от вуза и региона.