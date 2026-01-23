В России предложили повысить пособия по безработице для предпенсионеров

Депутаты выступили с инициативой повышения пособий по безработице для граждан предпенсионного возраста. Данное предложение было озвучено в связи с отклонением соответствующего законопроекта, который ранее был внесен в Госдуму.

Отказ в трудоустройстве

По словам автора инициативы депутата Сергея Миронова, многие работодатели отказывают в трудоустройстве людям предпенсионного возраста, несмотря на их опыт и профессиональные качества. Парламентарий считает, что руководители предприятий ошибочно рассматривают таких сотрудников как потенциальный балласт из-за скорого выхода на пенсию.

Миронов подчеркнул, что опытные работники часто являются основой для многих организаций, и предложил обеспечивать их повышенными выплатами в период поиска новой работы вплоть до трудоустройства или выхода на пенсию. В качестве возможного источника финансирования этой меры парламентарий назвал отказ от практики возврата НДС экспортерам сырья, пишет 360.ru.

Существующие меры поддержки предпенсионеров

В настоящее время для безработных граждан предпенсионного возраста уже действуют льготные условия. Пособие для них выплачивается дольше — до 12 месяцев, а при наличии большого страхового стажа этот срок увеличивается на две недели за каждый год, превышающий норму. Размер выплат рассчитывается в процентах от прежнего среднего заработка, но ограничен максимальной суммой.

Отдельным правом данной категории является возможность досрочного оформления пенсии через службу занятости при соблюдении ряда условий.

Стоит отметить, что с 1 февраля в России проходит плановая индексация более 40 видов социальных выплат, включая пособие по безработице, на коэффициент 5,6%, что увеличит и базовые суммы для предпенсионеров.

Проблема финансирования

Основной причиной отклонения законопроекта о повышении выплат стала отсутствие необходимых средств в бюджете. Однако инициатива продолжает оставаться актуальной на фоне общего тренда на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Власти проводят регулярную индексацию пособий, расширяют критерии для получения выплат и вводят новые меры, такие как недавнее увеличение материнского капитала.