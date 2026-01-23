Проездные билеты в Петербурге получат новый дизайн

В Санкт-Петербурге прошло открытие Всероссийского конкурса «БСК: Городской облик». В рамках мероприятия молодые дизайнеры создадут современные визуальные концепции для льготных проездных билетов.

На данный момент конкурс собрал больше 100 заявок от участников из разных регионов страны. В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что мероприятие дало старт масштабной работе по преображению привычного проездного документа в культурный артефакт, объединяющий историческое наследие города с образами технологического будущего.

От лица транспортного ведомства участников и гостей приветствовал врио председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков. По его словам, общественный транспорт должен идти в ногу со временем, а его визитная карточка — отражать современные тенденции.

Ваньчков отметил, что конкурс является шансом для молодых дизайнеров оставить свой след в облике города и напрямую повлиять на визуальное восприятие транспорта.

Представители транспортного блока напомнили, что конкурс пройдет в несколько этапов: от разработки эскизов под руководством менторов до финальной защиты проектов и торжественной церемонии награждения 13 февраля.