ЭКП. Молодежь дал старт избирательной кампании в Петербурге

В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Эксперт разъяснил, какие категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат.Общие требования и возможность «докупки» стажаПрофессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» сообщил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа граждане, за исключением самозанятых, могут компенсировать его за счет добровольных страховых взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых подобных ограничений не установлено.Льготные категории по стажуДосрочную пенсию назначают мужчинам с 62 лет при стаже от 42 лет и женщинам с...