ЭКП. Молодежь дал старт избирательной кампании в Петербурге

«Очень доволен, что в родном городе образовалась настоящая молодежная политическая тусовка. Молодежь началась увлекаться и заниматься выборами, избирательными кампаниями, политическим пиаром. Это на самом деле интересные процессы, которые затрагивают трендовые направления в политике. Видим, что к микрофону допущены все политические силы Петербурга. Впереди нешуточная борьба за места в городском парламенте и Госдуме и молодежь здесь сыграет не последнюю роль. Уж поверьте».
Лариса Долина погасила задолженность по коммунальным услугам за спорную квартиру в Хамовниках.Урегулирование вопроса по коммунальным платежамАдвокат покупательницы квартиры Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила ТАСС, что певица Лариса Долина полностью полностью оплатила жилищно-коммунальные услуги за квартиру в Ксеньинском переулке.По словам адвоката, оплата проведена и за последний расчетный период. В связи с этим у новой владелицы квартиры претензий по данной статье не имеется.Ранее сторона Лурье анонсировала подготовку искового заявления о взыскании с Долиной судебных издержек, включая затраты на государственные пошлины, услуги адвокатов и отчет об оценке недвижимости.Завершение процедуры выселения и планы на квартируПроцесс освобождения певицей квартиры завершился передачей ключей адвокату Полины Лурье. Как сообщила Свириденко, процедура прошла без инцидентов, а ключи были отданы добровольно, после чего Федеральная служба судебных приставов прекратила...
В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Эксперт разъяснил, какие категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат.Общие требования и возможность «докупки» стажаПрофессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» сообщил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа граждане, за исключением самозанятых, могут компенсировать его за счет добровольных страховых взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых подобных ограничений не установлено.Льготные категории по стажуДосрочную пенсию назначают мужчинам с 62 лет при стаже от 42 лет и женщинам с...
