Ученые предлагают рассматривать пчел как ключ к общению с инопланетянами

Способность медоносных пчел решать математические задачи заставила ученых задуматься о возможности использования математики в качестве универсального языка для будущей межзвездной коммуникации. Эта идея рассматривается в контексте поиска общих принципов, понятных для любых разумных существ, включая гипотетические внеземные цивилизации.

Поскольку прямое общение с инопланетянами осложнено колоссальными космическими расстояниями, обмен сообщениями, если он состоится, скорее всего, будет происходить с большой задержкой. Ключевым вопросом остается выбор формата, который будет понятен обеим сторонам. Ученые полагают, что таким форматом может стать математика, которую Галилей называл языком Вселенной, пишет Петербург2.

Эта концепция неоднократно обыгрывалась в научной фантастике, а также лежала в основе реальных проектов, таких как послание Аресибо и Золотые пластинки «Вояджера». Однако проверить универсальность математического языка без доступа к внеземному разуму сложно. В качестве модели исследователи предлагают использовать пчел — существ, чей мозг и эволюционный путь радикально отличаются от человеческих.

Эксперименты, проведенные в период с 2016 по 2024 год, показали, что пчелы способны выполнять простые арифметические операции, различать четные и нечетные числа, понимать концепцию нуля и даже ассоциировать символы с количествами. При этом они обладают собственной сложной системой коммуникации — виляющим танцем для передачи информации о расположении ресурсов.

Ученые отмечают, что если два столь разных вида, как человек и пчела, независимо развили способности к абстрактным математическим операциям, то это может указывать на универсальность математики как свойства развитого интеллекта. Возможно, любые разумные существа, достигнув определенного уровня, открывают для себя сходные математические принципы.

Таким образом, изучение когнитивных способностей пчел помогает не только лучше понять природу разума на Земле, но и приблизиться к созданию теоретической основы для будущего диалога с внеземными цивилизациями. Это также ставит фундаментальный вопрос: является ли математика исключительно человеческим изобретением или она представляет собой универсальный язык, возникающий естественным образом в процессе эволюции интеллекта.