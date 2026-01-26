ГУАП отмечает 85 лет со дня основания

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения отмечает 85 лет со дня основания.

С юбилейной датой руководство и коллектив вуза поздравил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. По его словам, годы работы ГУАП прошел большой путь от отраслевого института до современного инженерного университета, который сегодня решает ключевые задачи обеспечения технологического суверенитета страны.

В своем Telegram-канале Поляков добавил, что учреждение вносит весомый вклад в развитие беспилотных авиационных систем, формирование научной базы высокотехнологичных отраслей и активно сотрудничает с ведущими транспортными и промышленными предприятиями города.

Вице-губернатор пожелал вузу дальнейшего развития, новых научных достижений и успехов, подчеркнув, что будущее сильной России зависит от науки и высоких технологий.