Вторник, 27 января 2026
$75.92 €89.06 ¥10.87
-8.9 C
Санкт-Петербург
Город

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на 28% за неделю

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Представители Роспотребнадзора сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге на 28% за четвертую неделю января.

Так, на четвертой неделе 2026 года общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизился на 27,9% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре циркулирующих респираторных вирусов на грипп приходится 3,4% случаев.  

Среди негриппозных патогенов преобладают вирус SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и метапневмовирусы. При этом заболеваемость COVID-19 в городе за отчетную неделю увеличилась на 16,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области на той же неделе отмечен рост суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6,7%. Доля гриппа в структуре ОРВИ составила 1,4%. Среди негриппозных вирусов зафиксирована циркуляция SARS-CoV-2, риновирусов, вирусов парагриппа, метапневмовирусов и сезонных коронавирусов. Показатель заболеваемости COVID-19 в области вырос на 13%.

По данным ведомства, в регионе сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемические пороги не превышены.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Агентство Бизнес Новостей соберет экспертов для дискуссии о КРТ в Петербурге

Агентство Бизнес Новостей 29 января проведет экспертную дискуссию, посвященную возобновленной программе комплексного развития территорий в Петербурге.Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://agentstvo-biznes-novostey.timepad.ru/event/3732385/. С 1 января в городе действует обновленная версия закона о КРТ, которая должна дать новый импульс долго стоявшей на паузе реновации, однако вместе с этим порождает множество практических вопросов.В фокусе обсуждения окажутся экономические модели проектов, проблема финансирования преобразований, работа с «домами-молчунами» и расстановка ролей между городом, девелоперами и управляющими компаниями. Отдельно эксперты оценят, станут ли УК модераторами процесса или его тормозом, а также что ждет собственников жилья и когда горожане реально увидят первые результаты перезапуска программы.Реклама Агентство Бизнес Новостей, ИНН: 7840512582, Erid:2VtzquygZ6b
Читать далее
Наука

Российский ученый рассказал о природе межзвездной кометы 3I/ATLAS

Исследователь объяснил природу межзвездной кометы 3I/ATLAS. По его мнению, поведение объекта из глубин Галактики полностью укладывается в рамки естественных процессов, несмотря на его необычные характеристики.Природа межзвездного объектаРоссийский астрофизик Анатолий Петрукович в интервью «Российской газете» пояснил природу объекта 3I/ATLAS, чья чрезвычайно высокая скорость однозначно указала на его внесолнечное происхождение. Ученый отметил, что типичная комета представляет собой рыхлое тело из льда, замерзших газов и пыли. При сближении со светилом испарение льда формирует характерный газопылевой хвост.Уникальность кометы 3I/ATLASПетрукович подчеркнул, что 3I/ATLAS кардинально отличается от тел Солнечной системы. В отличие от местных комет с периодическими орбитами, этот объект совершил гипперболический пролет, лишь гравитационно оттолкнувшись от Солнца, чтобы навсегда исчезнуть в межзвездном пространстве. По словам ученого, миллиарды лет путешествия в глубоком космосе могли серьезно...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция суд Россия петербург владимир путин строительство прокуратура пулково интернет москва недвижимость деньги цены Роспотребнадзор здоровье ученые штрафы уголовное дело банки жильё выставка конкурс производство пенсии мошенники парковки такси пенсионеры снег александр дрозденко пенсионерка транспорт приставы подросток блокада великобритания путешествия законопроект проекты пенсия кирилл поляков школы

Новости дня

Новости

Концертная деятельность Долиной оказалась под угрозой из-за волны отмен

Афиша

В Петербурге показали альбом с редкими кадрами Дороги жизни

Новости

В Первом автобусном парке открылась выставка c фотографиями Дороги жизни

Ленинградская область

В Ленобласти выбрали проект музейного комплекса памяти жертв геноцида

Ленинградская область

Путин одобрил ключевые проекты развития Ленобласти

Новости

Василеостровский трамвайный парк вспоминает свою блокадную историю

Новости

Агентство Бизнес Новостей соберет экспертов для дискуссии о КРТ в Петербурге

Вне СПб

Число российских туристов во Вьетнам может увеличится в 2026 году

Новости

Депутат назвал цены на жилье в России несправедливыми

Город

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в годовщину снятия блокады

Новости

На Невском проспекте почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

Новости

В Петербурге назовут лучшие компании рынка недвижимости по версии потребителей

Город

Второй день подряд петербуржцы сталкиваются со сбоями в работе Интернета

Новости

Такси в Москве обходится дороже авиабилета до Петербурга

Наука

Ученые назвали дым от лесных пожаров долгосрочным фактором риска инсульта

Новости

Приставы взыскали 20 тысяч рублей с хозяйки вольфшпица за укус собаки

Наука

Российский ученый рассказал о природе межзвездной кометы 3I/ATLAS

Город

У Пискаревского мемориала построят храм в память о блокаде Ленинграда

Город

Петербуржцам рассказали о юных защитниках блокадного Ленинграда

Новости

Женщина использовала фальшивый студбилет для проезда на электропоезде

Новости

Содержание квадроцикла для россиян может обойтись в 40 тысяч рублей за год

Новости

Пассажиры 12 рейсов не прилетят в Пулково из-за снегопадов в Москве

Наука

Ученые выявили ключевые факторы выживаемости после пересадки почки

Деньги

В России могут перейти на ежеквартальную индексацию пенсий

Город

Петербург отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

Деньги

Юрист Пашин рассказал о причинах блокировках переводов россиян

Новости

Школьникам рассказали о роли транспорта в осажденном Ленинграде

Город

На Пискаревском кладбище почтили жертв и защитников Ленинграда

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb