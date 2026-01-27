Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на 28% за неделю

Представители Роспотребнадзора сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге на 28% за четвертую неделю января.

Так, на четвертой неделе 2026 года общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизился на 27,9% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре циркулирующих респираторных вирусов на грипп приходится 3,4% случаев.

Среди негриппозных патогенов преобладают вирус SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и метапневмовирусы. При этом заболеваемость COVID-19 в городе за отчетную неделю увеличилась на 16,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области на той же неделе отмечен рост суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6,7%. Доля гриппа в структуре ОРВИ составила 1,4%. Среди негриппозных вирусов зафиксирована циркуляция SARS-CoV-2, риновирусов, вирусов парагриппа, метапневмовирусов и сезонных коронавирусов. Показатель заболеваемости COVID-19 в области вырос на 13%.

По данным ведомства, в регионе сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемические пороги не превышены.