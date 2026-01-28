Петербург вошел в тройку самых красивых регионов России для зимних поездок

Санкт-Петербург вошел в тройку самых живописных направлений для зимнего отдыха в России, уступив только Байкалу и Карелии.

Согласно результатам опроса сервиса «Суточно.ру», самыми красивыми направлениями для зимних поездок в России признаны Байкал, Карелия и Санкт-Петербург. В исследовании приняли участие около 3,4 тысячи человек.

Первое место в рейтинге с результатом 23% голосов занял Байкал. Как пояснил директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин в разговоре с ТАСС, туристов привлекает замерзшее озеро, зимние развлечения вроде катания на коньках, подледного дайвинга, а также посещение горячих источников.

Карелия заняла второе место с 17% голосов. Основной точкой притяжения здесь является горный парк «Рускеала» с художественной подсветкой Мраморного каньона. Также туристы посещают водопады, острова Кижи и Валаам, наблюдают северное сияние и катаются на оленьих упряжках.

Санкт-Петербург с таким же результатом в 17% замкнул тройку лидеров. Далее в списке расположились Москва (11%), Красная Поляна (9%) и Суздаль (4%).

Самой дорогой для аренды жилья стала Красная Поляна со средней ставкой 12,6 тысячи рублей в сутки. На Байкале в Листвянке средняя цена составляет 7,04 тысячи рублей, в Карелии — 5,1 тысячи рублей. Санкт-Петербург оказался самым доступным в этом рейтинге с ценой 3,4 тысячи рублей за сутки.

Представители сервиса добавили, что средняя стоимость аренды жилья для туристов по России этой зимой составляет 4,6 тысячи рублей за сутки, что на 11% выше, чем годом ранее. Средняя продолжительность аренды — трое суток, а общие расходы на проживание составляют около 13,8 тысячи рублей.