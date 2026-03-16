Стал известен размер пенсии россиян в 2026 году

Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25,2 тысячи рублей. За год размер выплат увеличился на 9% или на 2,1 тысячи рублей.

Размеры страховых и социальных пенсий

По итогам 2025 года средняя пенсия в России составляла 23,4 тысячи рублей. В январе 2026 года после индексации страховых пенсий на 7,6% средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров достигла примерно 27,7 тысячи рублей в месяц.

На данный момент минимальная страховая пенсия по старости составляет 14,3 тысячи рублей. Страховая пенсия по потере кормильца равна 8,1 тысячи рублей, а минимальная страховая пенсия по инвалидности — 4,8 тысячи рублей.

Напомним, что всего в России пенсии получают 40,6 миллиона человек, из которых 7,2 миллиона продолжают работать. Социальные пенсии назначены 3,5 миллиона граждан, 247 тысяч из них трудоустроены. Социальную пенсию по старости получают 2,6 миллиона человек, из них работают 978 тысяч или 38%. По случаю потери кормильца пенсии получают 1,45 миллиона россиян.

Фиксированная выплата и пенсионные баллы

В 2026 году увеличены стоимость пенсионных баллов и фиксированная выплата. Стоимость одного пенсионного балла составляет 156,8 рубля. Фиксированная выплата для всех получателей страховой пенсии была установлена на уровне в размере 9,6 тысячи рублей в месяц. Для отдельных категорий пенсионеров фиксированная часть выше базовой.

Гражданам старше 80 лет и людям с первой группой инвалидности выплачивают двойную фиксированную сумму — около 19,2 тысячи рублей в месяц. Пенсионеры с иждивенцами получают доплату 3,2 тысячи рублей за каждого, но не более чем за трех.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% в соответствии с постановлением правительства от 26 февраля 2026 года. Эти выплаты получают граждане, у которых недостаточно страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости.

Социальные пенсии также назначаются участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям. В бюджете Социального фонда на 2026 год на индексацию предусмотрено почти 44 миллиарда рублей.

Напомним, что с 1 августа 2026 года будет проведен автоматический перерасчет страховой части пенсии на основании страховых взносов, уплаченных работодателем за 2025 год. Перерасчет связан с увеличением пенсионных баллов за фактически отработанное время.

По данным экспертов, после повышения средний размер социальной пенсии для неработающих составит 16,8 тысячи рублей, а для работающих — 12,5 тысячи рублей. На 1 января 2026 года эти показатели равнялись соответственно 15,8 тысячи и 11,7 тысячи рублей.