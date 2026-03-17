Россияне не уходят из Телеграма на фоне финальной стадии блокировки

Блокировка Телеграма в России вошла в завершающую стадию, однако пользователи продолжают пользоваться мессенджером. Доступ к доменам сервиса практически полностью заблокирован, потери данных достигают 100%.

Генеральный директор «Телеком Дэйли» Денис Кусков в беседе с ТАСС отметил, что блокировка Телеграма в России приближается к финалу. По его словам, пользоваться мессенджером без сторонних сервисов стало бесполезно. Однако на данный момент спрос на средства обхода блокировок сохраняется и люди не уходят с этой площадки.

Проверка доступности доменов Телеграма показала почти полную потерю данных при соединении из России даже с нормальной связью. Чаще всего превышается интервал ожидания ответа. Оба домена используют один электронный адрес.