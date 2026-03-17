«АльфаСтрахование» запустило страхование посуточной аренды на платформе Авито

«АльфаСтрахование» и Авито Путешествия запустили страховой продукт для собственников жилья, сдающих квартиры и дома посуточно. Как пояснили в пресс-службе Авито, полис подключается к каждому бронированию при условии, что объект имеет статус «Жилье проверено» и в объявлении указан адрес. Страховка распространяется на отделку, коммуникации, предметы интерьера, технику и ответственность перед соседями. При наличии фото или видео в объявлении защита может покрывать дорогостоящее имущество. Для подачи заявления предусмотрен онлайн-сервис с автоматическим заполнением данных по идентификатору брони. Со второго страхового случая применяется франшиза.

В компаниях называют запуск реакцией на увеличение числа посуточных арендаторов. Как отметил руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий Рауль Салахов, интеграция страхования в процесс бронирования призвана снизить финансовые последствия для владельцев жилья. Представитель «АльфаСтрахования» Минчаков Даниил указал на востребованность автоматической защиты в сегменте краткосрочной аренды.

По данным Национального рейтингового агентства, в 2024 году сегмент страхования имущества физлиц вырос на 12%, при этом продукты для арендаторов и арендодателей заняли заметную долю. Аналогичные программы ранее запускали «Ингосстрах» и «Тинькофф Страхование».