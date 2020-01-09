Петербуржцев ожидают сильный ветер и гололед

В первый день после новогодних выходных петербуржцев ожидают сильный ветер и гололед.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 9 января в Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра. Местами порывы ветры будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах местами будет гололедица.

Водителям советуют соблюдать осторожность и скоростной режим, а также не парковать машины у деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.