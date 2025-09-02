Прокуратура начала проверку из-за жалоб на нарушение тишины в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту нарушения тишины в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, основанием для этого стали многочисленные обращения местных жителей о шумном мероприятии на территории бывшего завода неподалеку от Якорной площади.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям организаторов на предмет соблюдения требований безопасности и общественного порядка. Особое внимание уделят соблюдению законодательства в ночное время.

Ранее в Кронштадте произошел конфликт из-за вечеринки, прошедшей на территории бывшего промышленного объекта.

Организаторы заранее уведомили правоохранительные органы о мероприятии, зарегистрировав его как спортивное. Несмотря на неоднократные предупреждения о снижении громкости, музыка не прекращалась до утра.