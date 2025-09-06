Дорожные работы ограничат движение в Пушкинском и Петродворцовом районах

В Пушкинском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с плановым ремонтом дорожного покрытия. Работы будут проводиться в течение сентября на нескольких участках автомобильных дорог.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в Петродворцовом районе с 8 по 18 сентября будет осуществляться ремонт на Новой дороге в городе Ломоносов. Движение транспорта ограничат на участке от Сойкинской дороги до Красной аллеи, причем с 11 по 18 сентября этот участок будет полностью закрыт для проезда.

В Пушкинском районе работы запланированы с 9 по 25 сентября на Красносельском шоссе от Киевского шоссе до Саперной улицы. Дополнительные ограничения коснутся Ленинградской улицы от Петербургского шоссе до Школьной улицы 8-9 сентября, а 7 сентября будет полностью закрыт перекресток Ленинградской и Школьной улиц.