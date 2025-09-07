Егор Крид принял участие в крестном ходе на фоне конфликта с Мизулиной

Популярный исполнитель Егор Крид был замечен среди участников крестного хода в храме Христа Спасителя 7 сентября, в день празднования Собора Московских святых. Это произошло на фоне продолжающегося конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Музыкант опубликовал в социальных сетях видео с мероприятия, сопроводив его призывом: «Братья и сестры, живите в мире!». Он сообщил, что провел три часа в крестном ходе во главе с Патриархом Кириллом после утренней службы.

Некоторые пользователи предположили, что это неслучайный жест в адрес Мизулиной, которая ранее обвинила артиста в разрушении традиционных ценностей после его концерта в «Лужниках». Общественный деятель направила обращения в правоохранительные органы с требованием проверить выступление певца на предмет развратных действий.

В комментариях под постом поклонники выразили поддержку музыканту, отмечая неожиданность его появления на религиозном мероприятии. Ранее Крид не публиковал контент, связанный с православными праздниками.

Напомним, что конфликт возник после сценического номера, во время которого артист поцеловал танцовщицу. Мизулина расценила это как нарушение норм морали, в ответ Крид усомнился в ее психическом здоровье и обвинил в организации травли.