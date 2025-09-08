Петербуржцы сообщают о скоплении мусора на Деревянной набережной

Жители Санкт-Петербурга фиксируют систематическое скопление мусора на Деревянной набережной Крестовского острова. Переполненные урны и разбросанные отходы создают негативный образ элитного района, особенно заметный в период туристического сезона.
По данным читателей Gazeta.SPb, в утренние часы фиксируется скопление неубранных отходов, включая пластиковую тару, упаковочные материалы и пищевые отходы.
На фотографиях видна переполненная урна, а также мусор, разбросанный по прилегающей территории.
Отметим, что Крестовский остров позиционируется как элитная территория с премиальной жилой застройкой и высоким уровнем благоустройства. В домах на территории острова живут, в том числе, бизнесмены и знаменитости. Кроме того, проблема приобретает особую актуальность в контексте продолжающегося туристического сезона.