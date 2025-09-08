Авито: на Дальнем Востоке существует огромный спрос на онлайн-услуги

С третьего по шестое сентября во Владивостоке проводится десятый, юбилейный, Восточный экономический форум. Среди основных спикеров мероприятия были эксперты платформы Авито, включая её управляющего директора Влада Федулова. Центральной темой обсуждения стал значительный потенциал, которым обладают малые и средние компании на Дальнем Востоке, и та важная роль, которую в их развитии играют современные онлайн-платформы.

Эксперты сервиса «Авито Услуги» представили итоги исследования регионального рыночного спроса, выделив наиболее перспективные сферы. Наибольший рост в этом году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) наблюдался в области поиска организаторов праздников, мероприятий, а также ведущих и артистов: количество соответствующих запросов увеличилось в 5 раз, тогда как число профильных исполнителей выросло в 15 раз.

Далее в рейтинге популярности оказались услуги по аренде и прокату для различных событий: здесь активность пользователей возросла в 4,6 раза, а количество предложений — почти в 11 раз. Также специалисты отметили существенный рост в сегменте деловых услуг: поиск консультантов по недвижимости стал чаще в 2,4 раза, а число таких специалистов, предлагающих свои услуги, увеличилось в 3,4 раза. На пятой строчке топа расположились услуги по оформлению пространств и поддержке онлайн-платформ, где спрос вырос в 2,1 раза.

В категории деловых услуг наибольшую популярность получили консультации (предложение выросло на 8%), юридическая помощь (увеличение предложения на 47%), а также бухгалтерские и финансовые услуги, где число специалистов поднялось на 64%. Особо отмечен всплеск интереса к графическим дизайнерам: поиск таких профессионалов в регионе стал вдвое активнее, а их присутствие на платформе усилилось в 2,2 раза.

Влад Федулов, управляющий директор «Авито», в своём выступлении подчеркнул, что данные платформы явно указывают на Дальневосточный регион как на зону больших возможностей для оказания услуг через интернет, поскольку внутренний спрос здесь многократно превышает существующее предложение. Он также добавил, что технологические сервисы создают условия для профессионального развития специалистов даже в самых отдалённых местностях, позволяя им работать с клиентами по всей России, что успешно устраняет географическую изоляцию и открывает доступ к ёмкому рынку. Существенная разница в часовых поясах не является помехой, а, напротив, помогает выстраивать процесс решения бизнес-задач в круглосуточном режиме, отметил Влад Федулов.

В завершение дискуссии участники Восточного экономического форума пришли к единому мнению о пользе цифровых решений, которые позволяют компаниям из сферы услуг не только развиваться, но и масштабировать свою деятельность, а для клиентов это означает доступ к более качественному сервису, положительно влияющему на уровень жизни. Результатом цифровизации стало формирование системы оценок и отзывов, а также надёжных механизмов проведения платежей, что в целом укрепляет взаимное доверие между поставщиками и заказчиками услуг.