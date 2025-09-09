Поколение Z выбирает стабильность: 42% готовы работать в компании более 5 лет

На сессии «Профориентация: игра на опережение», прошедшей в рамках Восточного экономического форума и организованной Агентством стратегических инициатив, эксперты обсудили, как меняются правила игры на рынке труда. В центре внимания оказался вопрос: что на самом деле важно для поколения Z при выборе работы и построении карьеры.

Заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков представил итоги масштабного исследования «Авито Работы», которое было посвящено профессиональным ожиданиям молодежи. Дискуссию поддержали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, вице-президент РУСАЛ Елена Безденежных, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно, заместитель гендиректора по персоналу «Аэрофлота» Илья Перфильев и представитель госкомпании «Российские автомобильные дороги» Александр Соколов.

Главный вывод исследования состоит в том, что миф о «летучести» молодых специалистов не подтверждается цифрами. 43% респондентов в возрасте 18–25 лет за последние два года не меняли работу, а 42% готовы оставаться в одной компании более пяти лет, если условия будут соответствовать их запросам. Это означает, что удержать сотрудников можно не только зарплатой, но и более комплексным подходом.

Приоритеты поколения Z выстраиваются довольно чётко: на первом месте остается уровень дохода и система бонусов (53%), далее — гибкий график и возможность удалённой занятости (40%), а также баланс между работой и личной жизнью (35%). При этом репутация крупного работодателя оказалась значимой всего для 14% опрошенных.

Как показывает исследование специалистов классифайда, поколение Z постепенно разрушает стереотип о том, что молодежь не задерживается на одном месте работы: 42% представителей этого поколения готовы оставаться в компании более пяти лет, если получают достойную оплату и комфортные условия. Работодатели Дальнего Востока учитывают этот тренд и предлагают молодым специалистам более привлекательные условия. Средняя зарплата в регионе для начинающих сотрудников достигла 93 556 рублей в месяц, что на 18% выше показателей прошлого года. Лидером по динамике стала Сахалинская область, где рост составил внушительные 51% — средняя предлагаемая зарплата теперь 97 451 рубль в месяц.

«Мы видим прорыв в Сахалинской области с ростом на 51% до 97 451 руб/мес, значительный прирост в Амурской области и Бурятии на 39% и 38% соответственно. Для работодателей это означает необходимость строить комплексное предложение — сочетание справедливой конкурентной зарплаты, гибкого графика, карьерных перспектив и комфортной среды», — рассказал заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.

По его словам, для удержания специалистов важно не ограничиваться высокой зарплатой. На первый план выходит комплексное предложение: конкурентная оплата, гибкий график, карьерные перспективы и комфортная рабочая среда. Именно такой подход может стать ключевым фактором удержания молодых кадров в регионах Дальнего Востока.

Средние зарплатные ожидания представителей поколения Z сегодня достигают 75 680 рублей в месяц. При этом уровень запросов напрямую зависит от опыта: начинающие специалисты готовы работать за 57 тысяч рублей, а те, чей стаж превышает пять лет, оценивают свои навыки уже в 108 тысяч. В числе самых привлекательных направлений для карьеры зумеры чаще всего выбирают IT-сферу (10%), дизайн и проектирование (4%), а также образование, администрирование и строительство (по 3%).

Не менее показателен и формат занятости. Лишь 18% молодых сотрудников согласны на полную офисную нагрузку. Большинство предпочитают свободный график (41%), удалёнку (25%) или гибридный вариант (18%). Для работодателей это становится сигналом: гибкость условий труда выходит на первый план и напрямую влияет на конкурентоспособность компаний.

Работодатели вынуждены пересматривать HR-стратегии, чтобы соответствовать ожиданиям нового поколения, а государство усиливает системную работу со школьниками. Речь идёт не только о раннем выборе профессии, но и о выстраивании образовательной траектории, которая позволит выпускникам увереннее войти в рынок труда.

Как отметил Министр просвещения Сергей Кравцов, профориентация в школах показывает результаты. По данным ведомства, в занятиях по программе «Россия — мои горизонты» уже участвуют 8,5 миллиона учеников начиная с шестого класса. Ребята знакомятся с востребованными профессиями, предприятиями, колледжами и вузами, что напрямую отражается на их выборе будущего образования.

«Можно уверенно сказать, что у нас сформирована одна из самых эффективных моделей профориентации в мире. Следующая задача — развитие института наставничества, начиная со школьной скамьи», —дополняет министр.

В частности, за прошлый год школьники подали свыше 890 тысяч заявлений в колледжи, при этом 62,5% абитуриентов смогли поступить. Отмечается и рост интереса к педагогическим специальностям: конкурс в профильные университеты увеличился с 10 до 12 человек на место.