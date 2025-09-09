Суд запретил откровенные фото в отзывах на AliExpress

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала судебный запрет на распространение откровенных фотографий в отзывах на товары маркетплейса AliExpress.

Поводом для обращения в суд стало обнаружение 13 изображений пользователей в прозрачном и полупрозрачном нижнем белье.

Как сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале, проведенная экспертиза признала данные материалы запрещенными для всех возрастных групп несовершеннолетних. Специалисты установили наличие демонстрации сексуального поведения, что может негативно повлиять на духовное, психическое и нравственное развитие детей.

Суд удовлетворил административный иск прокуратуры и запретил распространение контента по 13 ссылкам. Решение направлено на защиту несовершеннолетних пользователей, которые имеют свободный доступ к просмотру отзывов на торговой платформе. Авторами спорного контента являлись обычные пользователи, оценивающие товары категории 18+.