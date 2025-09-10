В Петербурге начали сваривать рельсы для скоростной магистрали

На специализированном предприятии в Северной столице начался процесс сварки рельсов для высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

Уникальные рельсы марки ДТ350ВС400 длиной 100 метров и весом 6,5 тонны были изготовлены компанией ЕВРАЗ в Новокузнецке и доставлены для дальнейшей обработки.

Как ранее подчеркивал вице-губернатор Кирилл Поляков, создание высокоскоростной магистрали является знаковым событием для страны. Специалисты разработали особые требования к сварке, гарантирующие прочность соединений для безопасного движения поездов на высоких скоростях.

Технологический процесс включает сварку отдельных отрезков в 800-метровые плети с минимальным допустимым отклонением — не более 0,2 мм на метр.

Каждый стык должен выдерживать статическую нагрузку до 200 тонн без разрушения. На первом этапе рельсы сплавляются под высоким давлением, после чего направляются на грубую шлифовку, а завершающая обработка происходит в автоматическом режиме.

Общий объем работ для первого этапа проекта составляет 160 тысяч тонн рельсовой продукции. Готовые плети транспортируются к местам укладки специальными плетевозами.