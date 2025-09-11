Прокуратура взыскала с дроппера полмиллиона рублей для пострадавшего петербуржца

Прокуратура Пушкинского района добилась возврата средств жителю Санкт-Петербурга, ставшему жертвой телефонных мошенников. Как установила проверка, в июле 2022 года пенсионер перевел 366 тысяч рублей на «безопасный счет» после звонка злоумышленников, убедивших его в угрозе сбережениям.

Расследование показало, что счет принадлежал 22-летнему жителю Хабаровского края, который выступал в роли дроппера — участника преступной схемы по обналичиванию похищенных средств. Поскольку пострадавший по состоянию здоровья не мог самостоятельно защищать свои интересы, прокурор обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Амурский городской суд Хабаровского края полностью удовлетворил требования прокуратуры. Молодой человек обязан вернуть 366 тысяч рублей основного долга и выплатить более 134 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания превысила 500 тысяч рублей.

Дело стало примером успешного применения механизма гражданско-правовой защиты прав жертв мошенничества, особенно когда пострадавшие относятся к социально уязвимым категориям граждан.