Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Александр Мокан
Фото предоставлено Port Favor

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.

В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность Port Favor составит 14 миллионов тонн в год, что сделает его крупнейшим специализированным терминалом по перевалке минеральных удобрений в России.

Александр Никитин, ведущий гидротехник терминала, поделился подробностями конструкции причалов. Все они построены с использованием заанкерированного больверка, за исключением некоторых уникальных проектов. Лицевая стенка гидротехнических сооружений выполнена из шпунта Ларсена или трубошпунта, что обеспечивает надежность и долговечность конструкций.

Для организации погрузки на причалах будут использоваться судопогрузочные машины, смонтированные на подкрановых путях общей длиной 645 метров. На втором и третьем причале такой подход обеспечит возможность погрузки одного судна с помощью двух машин, что значительно повысит эффективность работы.

Начальник отдела технологии ООО «Морстройтехнология» Никита Полушин отметил, что раннее сотрудничество со специалистами терминала и поставщиками оборудования позволило внедрить несколько инновационных технических решений. Например, введение трансбордеров и позиционеров вагонов увеличит пропускную способность станции. Замена катучих конвейеров на более компактные системы с выдвижными головными секциями также позволит оптимизировать пространство и повысить производительность.

Эти решения способствуют значительно большему объему хранения, снижению энергопотребления и капитальных затрат. В результате терминал станет одним из самых современных и эффективных объектов для перевалки минеральных удобрений в России.

Строительство терминала обеспечит возможность перевалки различных видов удобрений. Он сможет одновременно обслуживать три суда дедвейтом от 5 до 114 тысяч тонн и обеспечивать отгрузку более 200 тысяч тонн. Поначалу грузооборот составит 7-8 миллионов тонн в год, но в будущем планируется достигнуть 14 миллионов тонн.

Важной вехой строительства стало начало работы технологической линии для наливных грузов, запущенной 13 декабря 2024 года. Ввод в эксплуатацию первой линии перевалки сухих минеральных удобрений запланирован на конец 2025 года, а выход на полную мощность – в течение 2026 года.

По теме

