В Петроградском районе изменили движение троллейбуса из-за ремонта

С 11:00 13 сентября в Петроградском районе введены временные изменения в работе общественного транспорта.

На Ждановской набережной начались аварийные работы на инженерных сетях, что потребовало временного прекращения движения троллейбусов по данному участку.

По информации пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс», ограничения затронули маршрут №7, который теперь курсирует только до Съезжинской улицы. Точные сроки завершения ремонтных работ не называются, движение будет восстановлено после их окончания.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты поездок и учитывать возможные задержки. Водителям следует быть внимательными в районе проведения работ, где возможны изменения в организации дорожного движения, напомнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».