На юге КАД образовалась четырехкилометровая пробка из-за ДТП

На южном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга образовалась многокилометровая пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора на внутреннем кольце составляет от 56-го до 59-го километра, на внешнем — с 62-го по 58-й километр. На проблемном участке зафиксировано несколько аварий, что усугубляет ситуацию.

Как сообщает Мойка78, сложная дорожная обстановка наблюдается и в центральных районах города. Наибольшие затруднения отмечены на Садовой улице, набережной Обводного канала, набережной Фонтанки и Московском проспекте.

Аналогичные проблемы возникали ранее 12 сентября, когда были зафиксированы перекрытия на Витебском и Петербургском проспектах.

В последний рабочий день недели общая оценка дорожной ситуации в городе составляла 6 баллов. Петербуржцы сообщали о внезапных перекрытиях в южных районах, которые оказывали влияние на движение по основным магистралям, включая КАД и ЗСД.