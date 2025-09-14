Скончался заслуженный артист России Дмитрий Лагачев

Актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скончался на 57-м году жизни.

Эту новость сообщила коллега артиста, актриса петербургского Театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Она охарактеризовала Лагачева как интеллигентнейшего человека, невероятного педагога и настоящего товарища.

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года и окончил ЛГИТМиК в 1993 году. С 1992 года он входил в труппу Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева, где сыграл более чем 40 различных ролей. В 2005 году артисту было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Помимо театральной деятельности, Лагачев занимался дубляжом и преподаванием. С 2013 года он работал доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Зрителям он знаком по ролям в фильме «Гарпастум» и сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».