Полицейские проверили около 300 водителей на дорогах Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели массовые проверки водителей, выявив ряд нарушений среди мигрантов и местных автолюбителей.

Сотрудники полиции организовали профилактический рейд на магистралях Московского района. Мероприятие проводилось одновременно на двух участках: на Витебском проспекте и в районе площади Московские Ворота. Основное внимание правоохранителей было направлено на иностранных граждан и водителей, нарушающих правила дорожного движения.

В течение нескольких часов инспекторы остановили и проверили порядка 300 автомобилистов, включая 57 иностранцев. У четверых мигрантов были обнаружены проблемы с документами, а также отсутствие знания русского языка. На требования полиции предъявить удостоверения эти граждане не смогли дать внятный ответ.

Нарушителей доставили в отдел для составления административных протоколов по статье о нарушении правил въезда в Российскую Федерацию, что влечет за собой последующее выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали свыше 20 нарушений ПДД. Среди них — управление транспортным средством без соответствующих документов, несанкционированное изменение конструкций автомобиля и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В ходе рейда один из водителей попытался предъявить вместо водительского удостоверения другую «корочку».