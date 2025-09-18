Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о подготовке к смерти

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина страдает от деменции и готовится к смерти.

Так, 87-летняя звезда отечественного кино распорядилась своими сбережениями, выделив 900 тысяч рублей на похороны и завещав миллион рублей дочери Ольге. Эти решения были озвучены в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Состояние здоровья актрисы значительно ухудшилось за последние годы — она перенесла инсульт и инфаркт. Федосеева-Шукшина проживает в скромной квартире в Новой Москве вместе с дочерью Ольгой, которая ухаживает за матерью уже 10 лет. Между наследниками актрисы сохраняется серьезный конфликт, особенно между дочерьми Марией и Ольгой.

Актриса выразила сожаление по поводу семейного разлада и отметила, что не может объединить своих дочерей. Старшая дочь Анастасия проживает за границей и не поддерживает контакта с матерью. Несмотря на рекомендации врачей, Федосеева-Шукшина отказывается переезжать в специализированное учреждение.