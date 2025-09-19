Астероид Апофис станет объектом изучения для трех международных миссий

Три космические миссии готовятся к изучению астероида Апофис во время его сближения с Землей в апреле 2029 года. Космические аппараты проведут комплексные исследования небесного тела.

Европейское космическое агентство (ESA) планирует запуск миссии Ramses весной 2028 года для детального изучения астероида. Аппарат должен исследовать орбитальные параметры, вращение, внутреннюю структуру и изменения поверхности небесного тела, вызванные гравитационным воздействием Земли. Окончательное решение о финансировании проекта будет принято на совещании Совета министров ESA в ноябре 2025 года. В случае одобрения миссия будет включать два кубсата с научным оборудованием, один из которых может совершить посадку на астероид.

Японское агентство аэрокосмических исследований также планирует изучение Апофиса с помощью аппарата DESTINY+, который проведет наблюдения перед продолжением пути к астероиду 3200 Фаэтон. Специалисты из NASA также участвуют в проекте миссией OSIRIS-APEX, хотя ее дальнейшая судьба зависит от бюджетных решений Конгресса США, cообщает Space.com.

Эксперты отмечают, что совместная работа трех космических аппаратов позволит получить более полные данные о характеристиках астероида и его взаимодействии с Землей.

Напомним, что сближение астероида с Землей произойдет 13 апреля 2029 года на расстоянии, превышающем орбиты геостационарных спутников. Наблюдать за космическим явлением можно будет без специальной оптики.