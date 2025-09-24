В среду на Солнце была зафиксирована вспышка средней мощности

Астрономы зафиксировали солнечную вспышку средней мощности. Данное событие произошло 24 сентября в группе солнечных пятен 4224.

По данным мониторинга, вспышка класса M1.0 была зарегистрирована в 12:31 по московскому времени и продолжалась 47 минут. Наблюдения ведутся в рентгеновском диапазоне с фиксацией мощности излучения на орбите Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В течение нескольких последних дней ученые отмечают слабо повышенную вспышечную активность с умеренными рисками для нашей планеты.

Отметим, что солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на земной орбите, при переходе к каждой следующей букве мощность увеличивается десятикратно.

Мощные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать геомагнитные возмущения.