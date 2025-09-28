Ученые зарегистрировали солнечную вспышку предпоследнего уровня мощности

В воскресенье на Солнце была зафиксирована вспышка класса M6.4, относящаяся к предпоследней категории мощности. Явление произошло в 11:40 по московскому времени.

О регистрации солнечной вспышки средней мощности сообщили специалисты из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Событие классифицировано как M6.4 и зафиксировано 28 сентября в 11:40 по московскому времени в рентгеновском диапазоне наблюдений.

Напомним, что солнечные вспышки подразделяются на пять категорий мощности, обозначаемых латинскими литерами A, B, C, M и X. Классификация основана на интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого на орбите Земли. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр, при переходе к каждой последующей категории показатель увеличивается в десятикратном размере.

Кроме того, солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами корональной массы. Достигая околоземного пространства, облака солнечной плазмы способны вызывать геомагнитные возмущения, влияющие на работу технологических систем и физическое состояние метеозависимых людей.