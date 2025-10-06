Российские специалисты улучшили маршрутизацию в бортовых сетях

Специалисты ГУАП разработали математическую модель для оптимизации работы бортовых сетей. Данное решение позволяет улучшить распределение нагрузки и повысить эффективность передачи данных.

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали математическую модель, предназначенную для совершенствования работы бортовых сетей. Разработка нацелена на обеспечение равномерного распределения нагрузки и повышение производительности систем.

Модель оптимизирует функционирование сетей с последовательной маршрутизацией, которые применяются в бортовых системах летательных аппаратов и автономных транспортных средств. В таких сетях информация передается по строго заданному пути, сообщает ТАСС.

Как пояснил старший преподаватель кафедры аэрокосмических компьютерных и программных систем Александр Карандашев, особенности сетей с последовательной маршрутизацией создают сложности при поиске оптимальных решений. Ограниченный объем буферов промежуточных устройств не позволяет осуществлять промежуточное хранение данных, а требование полного перебора вариантов затрудняет оперативное принятие решений в критических ситуациях.

Разработанная модель обеспечивает сбалансированное распределение сетевой нагрузки, что позволяет сократить задержки и увеличить пропускную способность. Метод может использоваться в различных сетях с последовательной маршрутизацией и стать основным инструментом для построения как основных, так и резервных каналов передачи информации.