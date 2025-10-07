Появление ИИ-актрисы Тилли вызвало споры в киноиндустрии

Создание первой искусственной актрисы Тилли Норвуд студией XICOIA спровоцировало дискуссию о будущем кинематографа.

Как сообщает RuNews24.ru, технология вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. На цюрихском саммите агенты уже рассматривают возможность контрактов с виртуальной исполнительницей.

Некоторые известные актрисы выразили обеспокоенность возможностью замены живых артистов цифровыми аналогами. По данным издания, часть представителей индустрии даже призвала к бойкотированию агентств, сотрудничающих с ИИ-актерами. Возникли серьезные этические вопросы о месте человека в технологизированном искусстве.

Актер театра и кино Артем Терехов считает, что внедрение искусственного интеллекта в киноиндустрию неизбежно. Однако он подчеркивает важность сохранения человеческого аспекта в творческом процессе. Профессионал уверен, что технологии должны дополнять, а не вытеснять живое актерское мастерство.