Суд взыскал с «Винлаб» 33 тысячи рублей за неиспользованные сертификаты

В Санкт-Петербурге суд взыскал с компании «Винлаб Северо-Запад» свыше 33 тысяч рублей за отказ вернуть средства по неиспользованным подарочным сертификатам. Решение было принято в рамках защиты прав потребителей.

Городской суд Северной столицы удовлетворил исковые требования гражданина к обществу с ограниченной ответственностью «Винлаб Северо-Запад» о возврате денежных средств за нереализованные подарочные сертификаты. Общая сумма взыскания составила 33,7 тысячи рублей, включая стоимость сертификатов, компенсационные выплаты и штрафные санкции, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Основанием для судебного разбирательства послужил отказ торговой компании вернуть денежные средства за три подарочных сертификата общей стоимостью 15 тысяч рублей, приобретенных в феврале 2023 года. Сертификаты были переданы истцу в качестве подарка в марте того же года, однако в течение установленного срока действия не использовались по назначению. После получения официального отказа в возврате средств от самой компании потребитель обратился за защитой своих интересов в Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

В судебном заседании была подтверждена правовая позиция о том, что денежные средства, полученные продавцом за подарочные сертификаты, являются предварительной оплатой. В соответствии с законодательством такие платежи подлежат возврату при отказе потребителя от исполнения договора.

Помимо основной суммы в 15 тысяч рублей, с ответчика взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2,5 тысячи рублей, компенсация морального вреда — 5 тысяч рублей, а также штраф в соответствии с законом о защите прав потребителей в сумме 11,2 тысячи рублей.