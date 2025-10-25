Актер дубляжа Алексей Золотницкий умер после продолжительной болезни

Артист Театра Олега Табакова скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Заслуженный артист России Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Как сообщили в Театре Олега Табакова, причиной смерти стала длительная болезнь. Коллеги и поклонники называют уход артиста невосполнимой потерей для отечественной культуры.

Сын актера в разговоре с ТАСС уточнил, что последние 10 лет Золотницкий боролся с последствиями инсульта. Утром 25 октября состояние актера резко ухудшилось.

Отметим, что Золотницкий играл на сценах ведущих московских театров, но настоящую известность получил как мастер дубляжа. Его голосом говорят Роберт Де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс и другие звезды мирового кино. Также он озвучил Князя Гвидона в «Сказке о царе Салтане».