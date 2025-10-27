Краснодарский край лидирует по количеству жалоб на работу Интернета

Краснодарский край стал лидером по количеству жалоб на качество связи в России.

По информации «ФедералПресс», 70% всех обращений по проблемам с интернетом поступают именно с Кубани. Перебои наблюдаются у всех операторов связи без исключения.

Серьезные нарушения работы интернета зафиксированы в Краснодаре и других крупных городах региона. В Сочи, Анапе, Туапсе и Новороссийске отмечаются массовые сбои в работе цифровых сервисов. Жители не могут пользоваться мессенджерами, навигационными приложениями, службами такси и платежными терминалами.

Как сообщает издание, проблемы с связью в Краснодарском крае продолжаются уже несколько дней.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о первых случаях отключения интернета в этом регионе. Данные сервисов мониторинга подтверждают масштабный характер текущих перебоев.