Ученые создали систему навигации для нейрохирургических операций

Ученые разработали портативную систему смешанной реальности для навигации в нейрохирургических операциях.

Как сообщает журнал Nature, новая система призвана решить проблемы традиционных методов навигации, включая сложность оборудования, громоздкость и высокую стоимость.

Технология использует головные дисплеи для точного наложения виртуальных 3D-моделей анатомических структур на поверхность тела пациента. Это позволяет хирургам работать с прямой визуализацией без необходимости отвлекаться на внешние мониторы.

Система интегрирует трехмерную визуализацию с двумерной панелью управления, обеспечивая синхронизированное 2D/3D-отображение. Такой подход эффективно решает проблему искажения глубины восприятия, характерную для традиционных систем смешанной реальности. Разработка значительно снижает затраты на приобретение и обслуживание оборудования, делая технологию доступной для малых и средних медицинских учреждений.