Полиция задержала дебошира на Исаакиевской площади за повреждение скорой

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина, повредивший автомобиль скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 15 ноября около шести часов вечера. На Исаакиевской площади 31-летний гражданин помешал работе бригады медиков и повредил транспортное средство.

Прибывший наряд полиции задержал нарушителя на месте происшествия. Мужчина в состоянии агрессии нанес повреждения дверям автомобиля скорой помощи, а также ударил по лобовому стеклу, из-за чего оно потрескалось.

В настоящее время устанавливается точный размер материального ущерба, причиненного медицинской службе. Дебошир был доставлен в отдел полиции для составления необходимых документов.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за хулиганские действия. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в зависимости от тяжести последствий инцидента.