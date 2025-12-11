Новая выплата для семей с детьми начнет действовать в России с 2026 года

В России со следующего года заработает новая мера поддержки, получившая название семейной выплаты.

Ее введение связано с необходимостью оказания дополнительной помощи гражданам, воспитывающим детей.

Как сообщает ivbg.ru, право на получение выплаты имеют семьи, где средний доход на одного члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов субъекта федерации. Основной механизм помощи заключается в возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Для семей, подпадающих под критерии, расчетная ставка НДФЛ будет установлена на уровне 6 процентов. Излишне уплаченная сумма подлежит возврату. Оформить выплату можно будет путем подачи заявления в период с первого июня по первое октября соответствующего года.

Ранее стало известно о повышении суммы МРОТ, а также об индексации пенсионных начислений.