Вторник, 30 декабря 2025
$77.69 €91.21 ¥11.04
-2.8 C
Санкт-Петербург
Наука

Ученые ТГУ впервые выделили уникальную бактерию для поиска жизни в космосе

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Исследователи Томского государственного университета (ТГУ) совершили научный прорыв, впервые в мире выделив живую культуру уникальной сульфатредуцирующей бактерии Desulforudis audaxviator (с лат. «смелый путешественник») из подземных вод Сибири.

Работа, опубликованная в престижном журнале ISME издательской группы Nature, открывает новые возможности для понимания пределов жизни и ее поиска на других планетах, например, на Марсе.

Почему эта бактерия уникальна

Desulforudis audaxviator относится к экстремофилам — организмам, способным существовать в условиях, смертельных для большинства форм жизни. Она была впервые обнаружена по генетическим следам на глубине нескольких километров в шахтах Южной Африки, в полной темноте и без кислорода. Позже ее следы нашли в подземных водах Финляндии и США, однако выделить и изучить живую культуру долгое время не удавалось. Ученые ТГУ, обладающие многолетним опытом работы с сульфатредуцирующими бактериями — одними из древнейших на Земле, — смогли культивировать ее из образцов термального источника в Томской области.

Опровержение мифа и новые свойства

Одно из ключевых открытий — опровержение гипотезы о чрезвычайно медленном размножении бактерии. Ранее считалось, что ее цикл деления может достигать тысячи лет. Лабораторные исследования ТГУ показали, что сибирский штамм делится каждые 28 часов. Также выяснилось, что бактерия может использовать для энергетического обмена различные органические вещества (сахар, спирт), но максимально эффективно окисляет водород. При этом она устойчива к кислороду, что указывает на мощные адаптационные механизмы.

Значение для астробиологии и нерешенные вопросы

Способность Desulforudis audaxviator существовать автономно в изолированных подземных экосистемах без света и органики, используя неорганические соединения (водород, сульфаты), делает ее ключевым модельным объектом для поиска жизни за пределами Земли. Подобные условия могут существовать в подповерхностных слоях Марса или в океанах спутников планет-гигантов.

Ученых также удивило наличие у бактерии газовых вакуолей — микроскопических пузырьков, которые могут выполнять функцию плавательного пузыря. Это предполагает возможность ее вертикальной миграции в водоемах и даже распространения с аэрозолями. Еще одной загадкой стала практически полная генетическая идентичность сибирского штамма с образцом из Южной Африки, что требует объяснения путей ее глобального расселения.

Таким образом, работа томских микробиологов не только расширяет фундаментальные знания о границах биосферы Земли, но и предоставляет новые критерии и инструменты для поиска потенциальных форм жизни в космосе, укрепляя позиции российской науки в области астробиологии.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Плоская Земля, духи и теории заговора: как опыт формирует необычные убеждения

Попытка «Безумного» Майка Хьюза в 2020 году достичь космоса на самодельной ракете, чтобы лично убедиться в форме Земли, является крайним, но показательным примером того, как люди могут приходить к экстраординарным убеждениям.С точки зрения эволюционной антропологии, повсеместное распространение таких верований, противоречащих научным данным, представляет собой загадку. В новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, предлагается объяснение: люди начинают верить в плоскую Землю, духов или теории заговора по тем же причинам, что и во что-либо еще — их опыт заставляет их думать, что эти убеждения верны.Ограниченность традиционных объясненийТрадиционно социологи и психологи объясняли подобные верования двумя факторами, не связанными с непосредственным опытом:Когнитивные искажения: например, склонность видеть преднамеренность и разумный замысел в случайных событиях, что может лежать в основе веры в...
Читать далее
Медицина

Исследование показало, что западный тип питания может ухудшать работу мозга

Новое исследование показало, что всего одна неделя питания по западному типу — с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара — может привести к ухудшению функций мозга и ослаблению контроля над аппетитом даже у молодых и здоровых людей.Ход исследования и результатыУченые из Университета Маккуори в Сиднее под руководством профессора психологии Ричарда Стивенсона привлекли к эксперименту 110 стройных студентов 20-23 лет, привыкших к здоровому питанию. Половина участников продолжила свой обычный рацион, а другая перешла на высококалорийную диету, включавшую фастфуд, сладости и бельгийские вафли. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.До и после недельного эксперимента все добровольцы проходили тесты на вербальную память и оценивали свою тягу к нездоровым закускам, таким как шоколад и сладкие хлопья, как до, так и после...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода авария убийство Россия владимир путин прокуратура алкоголь пулково жкх закон избиение деньги США кино Новый год ученые рейтинг мчс эвакуация скандал Китай реставрация выборг кронштадт тарифы пенсионеры александр дрозденко исследование автомобили спасатели фигурное катание ограничения зсд космос пенсия концерт кирилл поляков подростки медицина грипп прорыв трубы

Новости дня

Новости

В Петербурге два автомобиля попали в зону аварии на теплотрассе

Культура

В Выборге завершилась реставрация Равелинных ворот

Новости

Плоская Земля, духи и теории заговора: как опыт формирует необычные убеждения

Ленинградская область

Губернатор Ленобласти проверил готовность служб к новогодним каникулам

Культура

В Ленобласти усилят меры безопасности в новогодние праздники

Новости

Путин поручил определить критические объекты для защиты резервистами

Новости

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов из Пулково

Культура

В Ленобласти стартовал международный фестиваль спортивного кино

Новости

За неделю в Петербурге заболеваемости ОРИ и гриппом снизилась на 8 процентов

Ленинградская область

В Ленобласти перед Новым годом отели подорожали сильнее, чем в среднем по России

Ленинградская область

Бастрыкин взял под личный контроль дело об осквернении Вечного огня в Ленобласти

Новости

Уходящий год стал триумфальным для петербургского спорта

Бизнес-вести

Фундамент, грунты и монолит: о чем «Вертикаль» рассказала риэлторам Петербурга

Наука

Жиры в обработанных продуктах могут вводить организм в «сезонную путаницу»

Новости

Видеотрансляция балетного гала-концерта Dance Open набрала миллион просмотров

Новости

Продюсера Андрея Разина заочно арестовали по делу о мошенничестве

Ленинградская область

Во Всеволожске подросткам не заплатили 30 тысяч рублей за работу в ПВЗ

Новости

МЧС предупреждает петербуржцев о сильном снегопаде и ветре во вторник

Новости

В России назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Новости

В Песочном под Петербургом открылась парковка для онкокластера

Культура

Международный фестиваль балета Dance Open представил видеоверсию гала-концерта

Новости

Главу МО «Дачное» отправили в СИЗО по обвинению в убийствах

Новости

На Автовской ТЭЦ восстанавливают теплоснабжение после аварии

Новости

Эксперты рассказали россиянам, как подготовиться к Новому году без стресса

Новости

Адвокат опровергла слухи об отказе Долиной передать ключи от квартиры

Новости

Россиянам напомнили о сроках оплаты услуг ЖКХ за декабрь

Новости

Лариса Долина не стала обжаловать решение о выселении

Новости

С января подорожает проезд по ЗСД для владельцев транспондеров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb