Астроном опроверг слухи о возвращении кометы 3I/ATLAS к Земле

Астроном и популяризатор науки Александр Киселев опроверг распространившиеся в сети сообщения о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS якобы развернулась и возвращается к Земле. По словам эксперта, эти данные не имеют научного подтверждения.



Смена траектории

Киселев в бесе с aif.ru заявил, что никаких подтверждений изменения траектории объекта 3I/ATLAS и его возвращения к Земле в настоящее время не существует. Он сослался на расчеты и данные обсерваторий, которые указывают на то, что комета продолжает движение по предсказуемой орбите, удаляясь от Солнца и нашей планеты.

Природа возникновения слухов

Поясняя происхождение неподтвержденной информации, астроном отметил, что в Интернете сенсационные или тревожные сообщения распространяются особенно быстро. Киселев подчеркнул, что формулировка о «возвращающейся комете» сама по себе является драматичной и привлекает внимание, даже будучи безосновательной.

В качестве примера источника подобных заявлений он привел гарвардского ученого Ави Леба, которого назвал «шарлатаном и обманщиком в науке». При этом Киселев четко обозначил, что комета 3I/ATLAS признана абсолютным большинством научного сообщества естественным объектом, а Ави Леб в этих дискуссиях давно проиграл.

Справка об объекте

Напомним, объект 3I/ATLAS был обнаружен в июле 2025 года системой ATLAS. После сближения с Землей 19 декабря 2025 года он направился в сторону одной из лун Юпитера.

Проект Breakthrough Listen провел сеанс наблюдений за объектом с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк для проверки гипотезы о возможном искусственном происхождении. Такая практика основана на логике, что человеческие зонды «Вояджер» сами стали техногенными межзвездными объектами, и аналогичные сигналы могут искать внеземные цивилизации.