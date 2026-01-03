Михаил Ковальчук объяснил, почему людям пока не стоит лететь на Марс

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук высказал мнение, что человечеству пока преждевременно планировать полеты на Марс, и сосредоточиться следует на освоении Луны с созданием там атомной энергостанции.

В интервью ТАСС Ковальчук заявил, что полет на Марс с использованием нынешних технологий, учитывая 250 дней пути в одну сторону, является авантюрой. Ближайшей и стратегически важной целью он назвал Луну, куда лететь относительно недалеко и где уже отработана посадка.

По его словам, закрепиться на Луне сможет тот, кто обеспечит там устойчивое энергоснабжение. Солнечные батареи не могут работать непрерывно из-за двухнедельной лунной ночи, поэтому необходима автономная мощная генерация — атомная станция.

«Кто первым установит на Луне атомную электростанцию, тот и станет хозяином лунного плацдарма», — подчеркнул ученый.

Он также отметил, что создаваемая в России новая ядерная энергетика способна обеспечить человечество энергией на тысячелетия вперед, что открывает перспективы, в том числе для развития новых городов в Арктике.