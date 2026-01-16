Роскомнадзор мог ввести ограничения для Telegram

Роскомнадзор мог начать частичное ограничение работы мессенджера Telegram на территории страны.

Об этом сообщил источник «Москва 24» на телекоммуникационном рынке. По его словам, именно с действиями регулятора связаны жалобы пользователей на замедленную загрузку видео в приложении в новом году.

При этом, как ранее заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, полной блокировки сервиса не ожидается. По его мнению, Telegram эффективно взаимодействует с властями многих стран, включая Россию, поэтому оснований для беспокойства о его судьбе нет.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничил возможность совершения звонков через мессенджер. В ведомстве тогда пояснили, что такие меры связаны с использованием платформы для мошенничества, вымогательства и киберпреступлений.

