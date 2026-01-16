Петербуржцам с диабетом и астмой запретили окунаться в прорубь на Крещение

В Санкт-Петербурге к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января, будет оборудовано 17 купелей для традиционного окунания.

При этом городской комитет по здравоохранению напоминает о важности оценки состояния здоровья перед погружением в ледяную воду. Как сообщили в ведомстве, разовое зимнее купание является сильным стрессом для организма, поэтому перед принятием решения рекомендуется проконсультироваться с врачом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Существует ряд медицинских противопоказаний. Купание категорически не рекомендуется при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов (носоглотки, легких, мочеполовой системы), сахарного диабета, глаукомы, язвенной болезни желудка, эпилепсии, туберкулеза, бронхиальной астмы, а также венерических заболеваний и ряда других хронических состояний.

В комитете отметили, что за последние годы во время крещенских купаний в городе не было зафиксировано трагических случаев. Однако спасатели, обеспечивающие безопасность во время обряда, призывают каждого ответственно оценить свои силы и состояние здоровья.