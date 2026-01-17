Суббота, 17 января 2026
В Петербурге пройдет световая акция в память о прорыве блокады Ленинграда

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда небо над Московским проспектом Петербурга озарит световая инсталляция «Лучи Победы».

Акция начнется 18 января и продлится до утра следующего дня. Представители администрации Северной столицы заявили, что световые лучи символизируют мужество жителей и защитников блокадного города. Их будут направлять в небо с крыш домов на Московском проспекте, чтобы они сошлись над площадью Победы у одноименного монумента. Инсталляция заработает в 16:45 и будет работать до 9:30 следующего дня в соответствии с графиком уличного освещения.

В Смольном сообщили, что акция является данью памяти и исторической отсылкой. Дело в том, что в годы войны скрещенные лучи прожекторов помогали обнаруживать вражеские самолеты и корректировать огонь зенитной артиллерии.

Отметим, что традиционная акция «Лучи Победы» освещает небо над городом в ключевые исторические даты, такие как День полного освобождения Ленинграда от блокады и День Победы.

