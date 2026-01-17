В Петербурге скорректировали график работы крещенских купелей

В Санкт-Петербурге сократили время работы 11 из 17 официальных крещенских купелей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили об изменениях в графике работы мест для крещенских купаний. В текущем году окунуться можно будет по 17 адресам, однако для 11 из них время доступа было сокращено.

Так, купель на Санкт-Петербургском шоссе в Петергофе откроется не в 10:30, как планировалось ранее, а в 12:00 18 января. Самым ранним местом, которое начнет работу без изменений в расписании, станет купель на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Она будет принимать желающих с 11:00.

Среди других точек — Среднее Суздальское озеро в Выборгском районе, где купания будут возможны с 21:00 18 января, и купель у Петропавловской крепости, которая откроется только днем 19 января.

Спасатели призывали граждан соблюдать установленные временные рамки и воздержаться от проведения обрядов в необорудованных и неохраняемых местах.