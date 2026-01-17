Симптомы горя по питомцу идентичны переживаниям после потери человека

Интенсивность горя после потери домашнего питомца может быть сопоставима с переживаниями после смерти члена семьи. Ученые призывают пересмотреть диагностические критерии для признания этого типа утраты.

Психологи установили, что утрата домашнего животного может вызывать состояние, соответствующее критериям затяжного расстройства горя. Это психическое расстройство обычно диагностируется после смерти близкого человека и характеризуется продолжительной тоской, социальной дезадаптацией и ощущением утраты части собственной идентичности.

В исследовании приняли участие 975 взрослых жителей Великобритании, а его результаты были опубликованы в научном журнале PLOS One.

Исследование ученых показало, что 7,5% людей, потерявших питомца, демонстрируют симптомы затяжного расстройства горя. Этот показатель близок к уровням после утраты близкого друга (7,5%), бабушки или дедушки (8,3%), брата или сестры (8,9%) и даже партнера (9,1%).

Примерно пятая часть опрошенных призналась, что переживала гибель животного тяжелее, чем потерю человека, несмотря на часто сопутствующие этому чувства стыда и социальной изоляции.

Авторы исследования заявили, что симптомы интенсивной скорби по питомцу идентичны таковым при потере человека. При этом каждый 12 случай ЗРГ в Великобритании вызван именно смертью животного.

Ученые призывают расширить существующие диагностические рекомендации, которые в настоящее время исключают возможность постановки диагноза ЗРГ после утраты домашнего питомца, назвав такую позицию научно ошибочной и бессердечной.