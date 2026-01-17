Эстрадная певица Надежда Бабкина назвала профессию артиста ежедневным титаническим трудом.

Профессия артиста только со стороны кажется легкой, а на самом деле представляет собой постоянный труд и ответственность перед зрителем, перед самим собой и перед традицией, сообщила Бабкина в беседе с ТАСС. Она отметила, что выбор карьеры был для нее осознанным с детства, несмотря на сопротивление родителей, которые хотели, чтобы она стала учителем, врачом или инженером.

Артистка подчеркнула, что ни разу не пожалела о своем решении. По ее словам, ответ на вопрос «Кому ты нужна?» она получает каждый вечер, выходя на сцену театра «Русская песня» и видя переполненный зрителями зал.

Бабкина также обратила внимание на символичность даты профессионального праздника. Она заявила, что День артиста неслучайно отмечается в день рождения Константина Станиславского, назвав его отправной точкой и основой всего, что называют современной актерской школой.

Напомним, что День артиста отмечается в России ежегодно 17 января с 2025 года.