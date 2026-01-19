Президент Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин, следуя ежегодной традиции, принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь.

Об этом СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что Крещение для главы государства, как и для всех православных в Кремле, является большим праздником.

Песков подчеркнул, что соблюдение этого обряда — персональный выбор каждого. Для 73-летнего президента, находящегося в отличной физической форме, купание в проруби является данью культурной и христианской традиции, а не демонстрацией удали.

Впервые Кремль публично сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году во время его визита в Нило-Столобенскую пустынь на озере Селигер. Позже, в 2021 году, были опубликованы фотографии, на которых президент в тулупе и валенках погружается в прорубь в Подмосковье. Исключением стали 2020 и 2022 годы, когда купания были отменены из-за пандемии коронавируса и соответствующих рекомендаций медиков и церкви.