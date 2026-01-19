Жителя России будут бесплатно пересаживать почку по ОМС

Трансплантация почки стала предоставляться бесплатно по полису ОМС с 2026 года. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

На пресс-конференции в понедельник он заявил, что с текущего года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий и вошла в ОМС. По его словам, это означает, что регион, практикующий такие операции, теперь может не ограничивать себя в количестве пересадок, как это было ранее. Ранее трансплантация почки включалась в госзадание, что ограничивало возможности регионов по объему оказания этой помощи.

Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями.