Больше 60 лет назад сотни рыбаков погибли во время шторма в Беринговом море

В 1965 году в Беринговом море произошла одна из самых масштабных и загадочных трагедий советского рыбопромыслового флота. Четыре средних рыболовных траулера — «Бокситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань» — погибли в жестокий шторм, унеся жизни более ста моряков. История их гибели долгое время оставалась малоизвестной широкой общественности.

Опасный промысел в Бристольском заливе

Бристольский залив, известный богатыми косяками сельди и камбалы, всегда привлекал рыболовные флотилии. Однако его воды коварны из-за частых циклонов, образующихся на стыке холодных и теплых течений, сильных ветров, туманов и дрейфующих льдов. Несмотря на опасность, советские суда с Камчатки, Сахалина и Приморья регулярно вели там промысел.

Роковое стечение обстоятельств

В январе 1965 года флотилия, завершив лов сельди, перемещалась к новому району промысла. Так, 18 января на район обрушился мощный ураган, пришедший из Восточной Сибири. Низкие температуры и шквальный ветер вызвали катастрофическое обледенение судов. Брызги замерзали на корпусах и надстройках, быстро наращивая ледяную корку. Командование экспедиции отдало приказ уйти к кромке льдов, где волнение было слабее, но не все суда успели это сделать.

Физика катастрофы

Обледенение — один из самых опасных врагов судна в шторм. Лед, нарастая на высоте, смещает центр тяжести вверх, лишая судно остойчивости, пишет «ФедералПресс». При критической массе любой дополнительный крен от волны становится необратимым — судно переворачивается за секунды. В условиях урагана скорость намерзания могла достигать нескольких сантиметров в час, добавляя к массе судна десятки тонн смертоносного груза.

Гибель «Бокситогорска» и свидетель выжившего

Утром 19 января траулер «Бокситогорск» перевернулся на глазах у экипажа соседнего судна «Уруп». Из воды спасли лишь одного человека — старшего мастера добычи Анатолия Охрименко. Он рассказал, что судно легло на борт от резкого шквала и не смогло выровняться. Моряки оказались в ледяной воде, а работающий винт мешал им подплыть к корпусу.

Три судна, исчезнувшие без сигнала

Траулеры «Севск», «Себеж» и «Нахичевань» не вышли на утренний сеанс связи и бесследно исчезли. Последующие поиски с участием советских и американских сил нашли лишь немногочисленные обломки. Спасательные круги, бочки и ящики стали немыми свидетельствами трагедии. Предположительно, эти суда постигла та же участь — стремительное обледенение привело к мгновенной потере остойчивости и опрокидыванию, не оставив экипажам ни шанса на спасение, ни времени на сигнал SOS.

Память и итоги

Официальное сообщение в «Правде» было сухим и кратким. Всего погибло 104 человека. Спустя годы память о них была увековечена в мемориалах в Невельске на Сахалине и в Находке, где установлен памятник «Скорбящая мать». Эта трагедия стала суровым уроком, повлиявшим на ужесточение требований к остойчивости судов и организации промысла в штормовых условиях, оставшись в истории как пример немыслимого мужества и жестокой силы стихии.